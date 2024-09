Lautaro sta pagando la scelta di non svolgere la preparazione fisica di inizio stagione Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di martedì 24 settembre 2024)è fuori condizione, lo si è visto chiaramente nel derby tra Inter e Milan. Quest’estate non ha svolto ladiper essere subito a disposizione di Inzaghi,che non ha pagato. Scrive: «Bobo, sto facendo fatica». Lo sfogo, onesto quanto doloroso è diMartinez, che raccogliendo una assist di Christian Vieri ha fotografato il suo particolare momento dopo l’amara sconfitta nel derby. Da bomber a bomber il messaggio arriva fluido, privo di interferenze e con la giusta empatia: «Non ossessionarti per i gol che adesso non arrivano, sei troppo forte, ne farai 200». Questo il pensiero che ha voluto rivolgergli Vieri, appaiato proprio cona quota 123 reti nella classifica dei bomber nerazzurri di tutti i tempi.