L’arte Madi di Piergiorgio Zagara in mostra a Bergamo

(Di martedì 24 settembre 2024). Movimento Astrazione Dimensione Invenzione.è un acronimo aperto, che implica una componente di non-sense e di casualità . MAterialismo Dialettico per alcuni, MAteria DImensione per altri. In ogni modo,è inventività ludica e dinamica, lontana da ogni mimesi della natura e della realtà.Zangara è l’erede designato a coordinare il movimento internazionaledal suo fondatore Carmelo Arden Quin. L’artista, nato a Palermo nel 1953, trapiantato a Milano nel 1976 e attualmente residente a Sydney, espone da Marelia Servizi perin via Torretta 4 fino al 18 ottobre. La“PALERMO MILANO SIDNEY. Dall’astrazione al concretismo”, inaugurata sabato 21 alla presenza di un folto pubblico, è la prima retrospettiva dedicata a Zangara dopo il suo definitivo trasferimento in Australia.