Israele | la Cina esorta i cittadini ad abbandonare il Paese

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 24 settembre 2024) La situazione trae il Libano è sempre più drammatica. A seguito dell’attentato del governo israeliano, che ha fatto esplodere walkie-talkie e cercapersone, causando migliaia di feriti in tutto il Libano ed in Siria. Il rischio di un allargamento del conflitto non è mai stato così concreto. PresidenteNetanyahu/ FOTO ANSAA riprova di quanto la situazione sia imprevedibile e possa sfuggire di mano da un momento all’altro, questa mattina lahato i suoiina lasciare il“il più presto possibile”. Mentre l’esercito israeliano in queste ore ha intensificato gli attacchi, e dichiara di programmare operazioni in profondità e su larga scala a Beirut. Dove l’attacco frontale al Libano sarebbe un autentica catastrofe per la regione.