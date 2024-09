Infrastrutture ferroviarie più sicure efficienti e sostenibili | Tesmec Rail partecipa a Innotrans 2024

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 24 settembre 2024) Grassobbio. Il Gruppo, società tra i principali player nel mercato delle tecnologie dedicate alle(reti aeree, interrate e) per il trasporto di energia elettrica, di dati e di materiali (petrolio e derivati, gas e acqua), nonché di tecnologie per la coltivazione di cave e miniere di superficie, conferma la propriazione, attraverso la controllata, ad, la principale fiera mondiale per la tecnologia dei trasporti che si tiene a Berlino dal 24 al 27 settembreè l’evento imperdibile per l’industria ferroviaria, un punto di riferimento globale che riunisce innovatori ed esperti del mondo della tecnologia dei trasporti.