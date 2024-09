Focolaio di Dengue Sono tutti casi autoctoni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 24 settembre 2024)diautoctono a Bornato: al via la disinfestazione. Dopo il primo caso autoctono di Ospitaletto (il primo in Italia per il 2024) rilevato l’11 settembre, è partita l’indagine tra i residenti che, volontariamente, sisottoposti ai prelievi disposti da Ats Brescia ed eseguiti da Asst Spedali Civili, per intercettare ulteriorie prendere provvedimenti conseguenti di disinfestazione anti-zanzare, veicolo principale della(la malattia può svilupparsi sotto forma di febbre emorragica con emorragie gravi da diverse parti del corpo che poscausare veri e propri collassi e, inrari, risultare fatali).