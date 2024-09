Fa più freddo che mai…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di martedì 24 settembre 2024) Nei giorni scorsi su tante testate sono apparsi articoli che raccontano di uno studio pubblicato il 20 settembre 2024 su Science, in certi casi ci si è limitati a riportare quanto scoperto dallo studio, in altri si è fatta un po’ di confusione, come nell’articolo di Alessandro Rico e Fabio Dragoni su La Verità, dal titolo: Oggi fa piùche mai: lo dice la scienza Con un titolo che induce confusione nei lettori e probabilmente l’intenzione è proprio quella. Abbiamo pensato di fare cosa utile nel cercare di riassumere lo studio nei suoi punti chiave. Quanto pubblicato da Science è considerato la ricostruzione più dettagliata e rigorosa del clima terrestre mai realizzata; combinando oltre 150.