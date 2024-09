Dopo l' arresto di Sean Combs per reati sessuali Hollywood trema Perché ai tempi d' oro erano tutti suoi grandi amici da DiCaprio a Lopez

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 24 settembre 2024) La storia si ripete.sapevano, nessuno diceva niente e oggitacciono o prendono le distanze. Il nuovo scandalo di, che rischia di terremotare nomi molto, molto famosi, è servito. Ora che il musicista dai mille nomi – dall’ultimo, Diddy, al più noto, Puff Daddy, ma il suo vero nome è– è in una cella di New York non si sa cosa succederà. Sono almeno 20 anni che le voci attorno alle feste del musicista si fanno sempre più insistenti e raccapriccianti. Ma c’è voluta la denuncia di una donna per far cadere il castello di carte e portare all’, senza cauzione, dicon le accuse di traffico di esseri umani e racket. E ne arriveranno altre.