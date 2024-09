Devastato un luogo amatissimo | La Gabella il torrente porta fango e distruzione ovunque

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 24 settembre 2024) Montecatini Val di Cecina, 24 settembre 2024 –. Detriti e acqua che devastano tutto, che non guardano in faccia niente e nessuno. La Val di Cecina ha vissuto una notte drammatica, quella tra lunedì 23 e martedì 24 settembre. Tutti gli aggiornamenti sul maltempo Con i fiumi che, ingrossati per le piogge epocali, hanno travolto abitazioni e attività economiche. IlSterza ha fatto i danni più gravi. Con unata d’acqua inimmaginabile, è esondatondo l’acqua e il. Anche alla Sassa, una delle frazioni di Montecatini Val di Cecina. E in particolare in località La, dove c’è un bar alimentari conosciuto e. Dove i turisti del weekend vanno per i panini e i prodotti locali.