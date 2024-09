Coppa Italia | una bella Cremonese fa paura al Cagliari ma la rete di Lapadula la elimina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 24 settembre 2024) Cremona, 24 settembre 2024 – Nonostante un nutrito turnover latiene testa per un’ora ale viene trafitta proprio nel suo momento migliore dal guizzo diche conferma il suo fiuto del gol e prenota la qualificazione agli ottavi didegli isolani (che nel turno successivo se la vedranno con la Juventus). Gli ospiti si presentano in campo con tante variazioni, ma riescono a far fronte alla buona partenza dei rossoblù. L’ex Gaetano e Azzi effettuano i primi tentativi verso ladifesa da Saro, ma la retroguardia grigiorossa controlla con ordine. La squadra di mister Stroppa cerca a sua volta di pungere in avanti, ma gli spunti di Milanese e De Luca si spengono nel momento della conclusione.