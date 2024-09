Combinato a una semplice T-shirt bianca e a dei pantaloni over crea l’outfit più strategico della stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 24 settembre 2024) Lo street style sembra parlare chiaro. Dopo la pelleprimavera, è il suede a prendere il sopravvento quest’autunno in fatto di giacche. Questo materiale casual e sofisticato al tempo stesso sta di nuovo conquistando il consenso del pubblico femminile e non solo. E, in particolare, è la combo blazer di suede e T-a dominare la scena. Lo dimostra chiaramente questo look sfoggiato alle ultime sfilate di New York da Lisa Aiken. Un mix di capi classici tanto funzionale quanto chic. Ideale per andare al lavoro ma anche per il tempo libero, essendo un perfetto connubio tra stile casual ed eleganza.