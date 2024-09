Cesena c’è la Coppa da giocare Scalpitano le seconde linee

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 24 settembre 2024) Il primo punto esterno di stagione nel vivace 0-0 di Palermo ha confermato la capacità deldi poterselaovunque, di una mentalità propositiva e ha diminuito i dubbi di chi pensasse che in panchina manchino alternative adeguate. Può essere infatti ilanche dellenei casi di emergenza o per offrire a Mignani (che al Barbera è stato reattivo nei cambi) qualche soluzione in più. Domani a Pisa (ore 16, inItalia, sedicesimi di finale) ecco l’opportunità di testare ulteriormente una flotta scalpitante che va da Ciofi a Prestia, Ceesay, Mendicino, Celia, Piacentini, agli olandesi Tavsan e van Hooijdonk, Chiarello, Antonucci che punta più che mai a una casacca da titolare dopo essere stato rincorso a lungo in estate, oltre ai giovani Francesconi e Pieraccini, protagonisti la scorsa stagione e per ora poco utilizzati.