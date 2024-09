Cagliari-Cremonese 1-0 sardi agli ottavi contro la Juve

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di martedì 24 settembre 2024)(ITALPRESS) – Ilfatica a ingranare in campionato, ma per il momento vola in Coppa Italia. All’Unipol Domus, nel secondo match dei sedicesimi, i ragazzi di Nicola si impongono per 1-0la, grazie alla rete di Lapadula nel secondo tempo. A dicembre, iaffronteranno lantus negli. Un passaggio del turno ampiamente meritato per il, dominante nella ripresa, ma troppo sprecone negli ultimi metri: il risultato poteva essere ben più severo per la. Per quanto riguarda le formazioni, entrambe le squadre decidono di tenere a riposo parte dei titolari. Dopo un primo quarto d’ora di rodaggio, ilprende in mano le redini della partita e inizia a macinare gioco, sfruttando soprattutto le corsie laterali. Tra le fila dei, i più pimpanti sono Augello, Felici e Azzi.