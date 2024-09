Altro che record! Tutte le zone d’ombra sul lavoro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 24 settembre 2024) Il mercato delviaggia a vele spiegate come raccontano maggioranza e governo? Di fronte a un Paese in cui nel 2023 il Pil è cresciuto meno dell’1% (e che quest’anno rischia di ripetersi) e a una produzione industriale in calo da 18 mesi consecutivi, anche sul fronte dell’occupazione ci sono molte. Ecco le principali.: Salari sempre più giù. Gira che ti rigira, il nodo è sempre quello: gli stipendi da fame. Il governo parla di “cambio di passo sui salari” ma i numeri dicono il contrario. Fra il 2020 e il 2023 il delta tra l’inflazione cumulata e la crescita delle retribuzioni per effetto dei rinnovi contrattuali è stato del 6%. Il taglio del cuneo fiscale non basta: in un Paese in cui il 56% degli occupati lavora nei servizi e 5,7 milioni di dipendenti guadagnano in media meno di 11mila euro lordi l’anno, fissare un salario minimo orario per legge aiuterebbe.