Alluvione il sindaco di Faenza scrive a Mattarella | Facciamo da soli basta con i rimpalli

(Di martedì 24 settembre 2024) Bologna, 24 settembre 2024 – Non usa mezzi termini sull’, su cosa è stato fatto e cosa, invece, si sarebbe dovuto fare. E su cosa si farà, ora. Ildialla più alta carica dello Stato annunciando azioni di “disobbedienza istituzionale” per venire incontro alle necessità dei propri cittadini che partono, per prima cosa, dalla necessità di non subire una nuova. “Oggi finisce il tempo deidi responsabilità – scandisce Massimo Isola –: iniziamo dai lavori di messa in sicurezza del Marzeno per prevenire quello che, realisticamente, potrebbe accadere di nuovo e metteremo a disposizione risorse economiche a fondo perduto per le famiglie alluvionate più volte. Pretenderemo inoltre da Hera spa l’assunzione delle proprie responsabilità non come semplice spettatore ma come parte del sistema territoriale di sicurezza idraulica.