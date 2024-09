Ai giovani cinesi non piace l’educazione politica obbligatoria

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 24 settembre 2024) L’istruzione patriottica in Cina non è un’alternativa. Il governo di Xi Jinping impone la “sizheng” o corsi di educazione. Ma a differenza dell’entusiasmo che secondo la propaganda cinese esiste, la realtà è che tra gli studenti regna la noia e l’indifferenza. Un articolo del quotidiano inglese Financial Times sostiene che nelle classi il morale è basso. Quattro ore di istruzionesullae la linea patriottica sono forse troppe: “Un quarto degli studenti dorme e circa la metà è impegnata con altri corsi”. Le quattro ore hanno un programma bisettimanale, che è un solo modulo. Le lezioni di questi corsi di educazioneincludono approcci socialisti, cultura ed economia. I laureati devono seguire almeno un modulo obbligatorio più uno elettivo. Alcuni possono seguirne anche di più.