Uomini e Donne | Armando attacca Mario ma Maria De Filippi e Gianni Sperti lo difendono

(Di lunedì 23 settembre 2024) La prima puntata del dating show diDeha visto come protagonista assolutoCusitore a cui è stato richiesto di tornare come corteggiatore. L'inizio della nuova stagione dinon ha certo regalato i colpi di scena che molti si aspettavano. La prima puntata, andata in onda in oggi, è stata interamente incentrata suCusitore, ex corteggiatore di Ida Platano. La sua presenza come ospite d'onore ha lasciato tutti di stucco, con una puntata dominata dalle sue vicende sentimentali. Unico a tenergli testa, con la solita veemenza, è statoIncarnato, spalleggiato dalla pungente Tina Cipollari. La relazione tra la dama e l'ex corteggiatore: un'estate turbolenta Durante la puntata, Cristina Tenuta ha preso parola per raccontare la sua esperienza estiva