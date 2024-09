Tremolada ancora non incide Alagna ingenuità determinante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024) Livieri 6. Alcune buone uscite in presa alta, un paio di interventi volanti, ma non può nulla sulla punizione ‘pennellata’ di Saporiti che s’insacca all’incrocio dei pali. Adjapong 6. Spinge con buona continuità ed è l’unico che almeno prova ad operare qualche cross non sempre preciso. Menna 6. Chiude tutti gli spazi anche se a volte si lascia attirare fuori posizione dal movimento degli attaccanti avversari. Curado 6. Come il suo collega di reparto fa un gran lavoro e fa da scudo ad una serie di tiri ravvicinati immolandosi in diverse occasioni. Maurizii 5. Pochi miglioramenti rispetto alla gara precedente, è un po’ timido nelle avanzate, non sempre lucido nelle marcature degli avversari e troppo tenero nei contrasti. Varone 5,5.