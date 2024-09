Thunderbolts* | il trailer del prossimo attesissimo film dell’MCU

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 23 settembre 2024) La Marvel ha rilasciato il primodi, il nuovocon Sebastian Stan, Florence Pugh e Harrison Ford. Iluscirà nelle sale il 2 maggio 2025. Ilè diretto da Jake Schreier e vede protagonisti Florence Pugh, Harrison Ford, Geraldine Viswanathan, Olga Kurylenko, Wyatt Russell e di Hannah John-Kamen. Ildel Marvel Cinematic Universe ha un sacco di volti noti, ma ilfa in modo di far sapere allo spettatore che non si tratta degli Avengers. Questo sembra essere lo stessodiche è stato proiettato ai fan al Comic-Con di San Diego qualche mese fa. Ildiinizia con Yelena Belova (Florence Pugh) che fa visita a suo padre, Red Guardian (David Harbour). Dopo aver ripulito la sua casa sporca, Yelena chiede ad Alexei se si sente realizzato.