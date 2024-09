Sexy indecente e irriconoscibile | ecco chi è la Donatella Rettore di Tale e quale show | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) L'amore senza fine è quello dei telespettatori di Rai 1 per. Il programma di Carlo Conti con le imitazioni vip (alcune improbabili, altre clamorose) torna e vince la sfida degli ascolti del venerdì sera superando Endless love: 3.012.000 spettatori e 19.9% di share contro i 2.315.000 di spettatori (14.4%) della fiction turca di Canale 5. Una unica novità, ma pesante: non c'è più Loretta Goggi, la “regina” della giuria e quasi co-conduttrice dello. Poco male, perché la formula è più che rodata e i protagonisti, ancora una volta, sembrano ben assortiti: concorrenti famosi, altri meno e proprio per questo potenziali rivelazioni.