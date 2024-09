Scusate sapete cos' è un sequestro?! | Bernardini de Pace scatenata in tv come spiana la sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nel processo OpenArms che vede coinvolto Matteo Salvini, all'epoca dei fatti ministro dell'Interno del governo giallo-verde, le Ong hanno richiesto oltre un milione di euro di risarcimenti al leader della Lega. Di questa vicenda si discute animatamente a “4 di Sera”, programma di approfondimento politico e sociale di Rete4, in onda tutti i giorni alle 20.30 su Rete4 e condotto da Francesca Barra e Luca Poletti. Ospite, in collegamento, c'è l'avvocato divorzista Annamariadeche, in un intervento molto accorato, ha difeso senza se e senza ma Salvini nella vicenda che lo vede coinvolto a Palermo. Al punto che lo stesso leader della Lega ha condiviso su tutti i suoi profili social l'intervento dellade, scrivendo soltanto: “Da ascoltare”.