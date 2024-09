Questo non è uno spot di BlackRock con l’uomo accusato del secondo attentato contro Trump

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di lunedì 23 settembre 2024) Il 16 settembre 2024 è stato condiviso un video su X di alcune persone per strada con bandiere e cartelli con scritte in ucraino. Si tratterebbe, per chi lo ha condiviso, di unopubblicitario della società di investimenti statunitense, a cui avrebbe preso parte anche Ryan Wesley Routh,arrestato il 15 settembre in Florida e sospettato di aver organizzato unDonaldmentre stava giocando in un campo da golf. Ryan Wesley Routh sarebbe quindi apparso in un «pubblicitario della, proprio come Thomas Matthew Crooks. Tutti e due volevano uccidere!», commenta l’autrice del post. Si tratta di una notizia falsa.