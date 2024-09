Perché Kim Kardashian è andata a trovare i fratelli Menéndez in carcere?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 23 settembre 2024) Kim, assieme all’attore Cooper Koch, èLyle ed Erikina San Diegoda anni è un’attivista per i diritti dei detenuti. Dal 2018, infatti, si occupa di sostenere la revisione di condanne all’ergastolo per crimini collegati alla droga, collaborando con l’avvocato Brittany Barnett, fondatrice di “Buried Alive”. L’imprenditrice e influencer, figlia del celebre legale Robert, che a suo tempo si occupò della difesa di O.J. Simpson, ha anche superato l’esame per diventare avvocato. Durante la sua attività è riuscita a far scarcerare 17 detenuti condannati all’ergastolo per reati non violenti legati alla droga. Ha ottenuto in parte la grazia per Julius Jones, un ergastolano condannato a morte.