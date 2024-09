Mo | Tajani ‘chiederò a ministro Esteri iraniano di parlare con Hezbollah’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2024) New York, 23 set (Adnkronos) – “Stasera ci sarà una riunione del G7 dove affronteremo i temi che riguardano le due grandi crisi, quella mediorientale e quella in Ucraina, per prendere posizioni congiunte. Ci sarà un documento che io firmerò a nome di tutti. Noi stiamo lavorando perché si possa raggiungere il cessato del fuoco a Gaza, l’elemento chiave è quello, per la liberazione degli ostaggi e per l’aiuto della popolazione civile palestinese”. Lo ha detto il vicepremier edegliAntonio, in un punto stampa a margine dell’Assemblea generale dell’Onu.“C’è un problema che riguarda il Libano: Hezbollah continua a minacciare di non voler accettare la proposta di una frontiera con una blue zone, quindi di andare al di là del fiume e questo preoccupa Israele che ha diritto a difendere i propri confini.