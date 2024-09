Miss Italia tutto sulla vincitrice Ofelia | foto passioni studi Una grande sportiva…

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024) L’edizione numero 85 disi è conclusa con l’incoronazione diPassaponti, 24 anni, di Siena, come. ElettaToscana,ha conquistato il titolo più ambito, riportando la corona nella sua regione dopo otto anni dalla vittoria di Rachele Risaliti. La finale, tenutasi a Porto San Giorgio, ha visto come protagoniste altre due giovani promesse: Elisa Armosini, seconda classificata, originaria di Iglesias in Sardegna, e Mariama Diop,Framesi Lombardia, al terzo posto. La serata conclusiva, condotta dall’attore e regista Andrea Dianetti, ha rappresentato l’apice di un lungo percorso iniziato con 220 partecipanti, poi ridotte a 40 e infine a 15 finaliste.