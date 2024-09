Le api di Lollobrigida i trattori di Coldiretti e il Villaggio dello sport Ecco come sta andando Divinazione Expo di Siracusa

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 23 settembre 2024) Iagricoli invadono. Ma non sono quelli che nei mesi scorsi hanno messo a ferro e fuoco le principali città europee. Qui, a– il grande evento espositivo, voluto dal ministro Francesco, a incorniciare il G7 dell’Agricoltura – sono ingombranti ma innocue presenze, a portata di photo opportunity. Niente agricoltori arrabbiati. L’atmosfera è rilassata, nonostante la pioggia dei primi giorni. Le strade sono mediamente trafficate - senza bagni di folla - ma soprattutto di turisti (i bilanci ci diranno se per merito della grande esposizione del G7 ocoda naturale dell’estate), nelle piazze si incontrano ministri, sottosegretari e parte del Masaf in trasferta: sembra di stare a Roma, ma più barocca e più pulita («merito dell’evento», dicono i locali malpensanti).