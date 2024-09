La rabbia di Giulia commuove tutti | Voglio essere libera Il brano che sta spopolando sul web

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 settembre 2024)Mei, dopo la sua partecipazione a X Factor 2024, ha lanciato il video del suo singolo “Bandiera”, già in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali dal 24 novembre 2023. La scelta della data non è casuale, in quanto coincide con la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, calcando la mano sul messaggio forte e significativo del. Bandiera è stato recentemente ilvincitore del Premio della Critica a Voci per la Libertà – Amnesty International 2024. Del singolo,racconta: “Questa non è una canzone, è uno sfogo senza mezzi termini, il mio, di me, di me donna.