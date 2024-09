Ivass ad agosto il prezzo medio dell' Rc auto sale del 67%

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024)ancora il costo'Rcad. Come si rileva dall'indagine mensile, l'istituto di vigilanzae assicurazioni, ilè stato di 418 euro, in aumento su base annua del +6,7% in termini nominali (+5,6% in termini reali). Tutte le province italiane registrano incrementi di, compresi tra il +2,6% di Foggia e il +12,0% di Roma. Il differenziale di premio tra Napoli e Aosta è di 272 euro, in aumento del +9,7% su base annua e in riduzione del 42,4% rispetto allo stesso mese del 2014. Per gli assicurati appartenenti a classi di merito superiori alla prima, l'incremento diè del +10,4% a fronte di un aumento del +6,1% per gli assicurati in prima classe.