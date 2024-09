Il magico mondo di Plein

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 23 settembre 2024) D’ora in poi si sentirà spesso parlare del TheHotel, un hotel extra fresco di inaugurazione in prossimità del centralissimo parco Indro Montanelli. Tra le aperture più attese, si tratta della nuova struttura alberghiera del fashion designer ed imprenditore tedesco Philipp, già noto per l’omonimo brand di moda, pronto a valorizzare Milano e dare quel tocco frinzzantino e internazionale che manca alla città, a suo dire, sottovalutata. L’occasione per presentarlo è stata la recente Milano Fashion Week. Nello specifico è collocato all’interno del Palazzo Melzi d’Eril, struttura storica in Via Manin 23, ex quartier generale della designer Krizia. Fonte: Carmine RotondaroUno dei chiostri all’intento del nuovo Hotel di Philippa Milano Tra le offerte più eccentriche, una pizza al Dom Perignon da circa 1.