Governo neoliberista e austero Crescita ridotta al lumicino Parla il capogruppo M5S in commissione Finanze della Camera Fenu

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 23 settembre 2024) Nel 2023, primo anno delMeloni, il tasso di variazione del Pil è risultato pari a 0,7%, 0,2 punti percentuali in meno rispetto alla stima Istat del marzo scorso. Nel 2022 il Pil è aumentato del 4,7%, al rialzo di 0,7 punti percentuali, nel 2021 è cresciuto dell’8,9%, con una revisione di +0,6 punti percentuali. EmilianoM5S in, qual è la lettura corretta di questi dati? “Credo che la lettura sia lineare. Le politiche espansive adottate dalConte II, per contrastare la pandemia e allo stesso tempo rilanciare il tessuto produttivo, hanno permesso al Paese di ottenere un autentico boom didel Pil nel biennio 2021-2022.