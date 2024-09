Bici rubata alla turista Antonietta a Bari il sindaco gliene compra una nuova

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 23 settembre 2024) Avventura, dramma, solidarietà e riscatto. Sono tutti gli elementi che costituiscono la storia diPasqualino Di Marineo,milanese che, in sellasuacletta, ha percorso 460 chilometri da Ancona fino a, soltanto per vedersela portare via nella notte da un ladro. Stava soggiornando in un ostello vicinostazione e aveva lasciato la sua fidata compagna a due ruote legata con ben due catene a un palo lì davanti, ma la protezione non è bastata a fermare il ladruncolo che è riuscito comunque a rubarla. La donna, al risveglio la mattina dopo, si è quindi trovata senza il suo mezzo di trasporto e ha denunciato il furto anche sui social network, chiedendo aiuto per riuscire a ritrovarla. "Si tratta di unaanche abbastanza anonima, non è un ultimo modello - ha raccontato a Tele-, quindi neanche così desiderabile.