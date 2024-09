Bianchimano dagli 11 metri Atletico Ascoli al tappeto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 23 settembre 2024)0 Fermana 1(4-4-2): Pompei; Camilloni (19’st Mengani), D’Alessandro (43’st Traini), Mazzarani; Severini (19’st Baraboglia), Ceccarelli (9’st Minicucci), Vecchiarello, Clerici (19’st Olivieri), Antoniazzi; Ciabuschi, Maio. A disp. Galbiati, Dondoni, Gerlero, Cofini. All. Seccardini FERMANA (4-3-3): Di Stasio; Marucci (23’st Cocino), Tafa, Romizi (23’st Fontana), Ferretti (23’st Pinzi);(42’st Lo Mangino), Sardo, Casucci; Valsecchi, Mavrommatis, Karkalis. A disp. Perri, Leonardi, Palmucci, Polanco, Granatelli. All. Bolzan Arbitro: Scarano di Seregno Rete: 29’pt rig.Note – Spettatori 400 circa con 130 tifosi ospiti. Espulso al 45’st Sardo per doppia ammonizione.