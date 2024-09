Bergomi spietato contro l’Inter | In difesa è vecchia e lenta non è la più forte del campionato|Serie A

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di lunedì 23 settembre 2024) 2024-09-22 23:44:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: E’ un’analisi spietata quella di Beppe, ex capitano dele oggi opinionista di Sky Sport, al termine del derby perso per 2-1 dalla formazione di Simone Inzaghi per mano del Milan. Presente nello “Sky Calcio Club”,si è espresso così sul momento dei nerazzurri: “Non è la squadra piùdel campionato, ma lo scorso anno è stata la più brava. Se tornano con quella testa lì, possono competere.il Genoafa una buona partita, forse migliore dell’anno scorso, ma prende gol su disattenzioni”. La critica dientra poi nello specifico e si sposta sul rendimento del reparto difensivo: “Questa sera ti devi accorgere che il Milan sta meglio e devi accontentarti dell’1-1. Se non ritrovano l’atteggiamento diventa difficile.