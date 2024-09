Aumentano le morti bianche in Italia ecco i lavori più a rischio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 23 settembre 2024) Milano, 21 Settembre 2024 – In, purtroppo, si continua a morire sul luogo di lavoro. Da gennaio a luglio il numero dellesul lavoro è cresciuto. L'altro ieri, “dopo 59 giorni dalla presentazione alle parti sociali – sostengono alla Cgia – il decreto attuativo per la patente a crediti messo a punto dal Ministero del Lavoro è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Ma a soli dieci giorni dal 1° ottobre, data dall’entrata in vigore della nuova misura, siamo ancora in attesa che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) approvi la circolare esplicativa. E solo dopo aver consumato anche questo passaggio, le aziende interessate da questa novità legislativa potranno collegarsi digitalmente al portale e presentare la domanda. Pertanto, 832.