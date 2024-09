Acquisto dell’anno la rivelazione sul calciatore voluto da Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 23 settembre 2024) Si è presentata la possibilità per il Napoli e con il consenso di Antonioè stato acquistato: ora può diventare laIl pareggio del Napoli all’Allianz Stadium contro la Juventus arriva grazie ad un cambio tattico importante effettuato da Antonio. Il mister ha preferito modificare l’assetto della sua squadra, per coprire meglio gli spazi. Dalla difesa a 3, si è ritornati alla difesa a 4 e soprattutto è stato inserito un nuovo centrocampista, per aiutare Lobotka e Anguissa in fase di pressione. La scelta di puntare su Scott McTominay è stata decisiva e ha permesso al Napoli di pressare alto, senza scoprirsi troppo e lasciare voragini a centrocampo. Lo scozzese in certi casi svolgeva il ruolo da trequartista o addirittura si posizionava sulla stessa linea di Lukaku. Alla prima da titolare ha convinto e ha rubato la scena.