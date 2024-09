3008 scopre i vantaggi dell' ibrido

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 23 settembre 2024) Peugeot lancia lain versione Hybrid. Dopo il moo plug-in e quello 100%, ecco ciò che mancava. LaHybrid, infatti, è probabilmentee tre quella che può conquistare più clienti grazie al fatto che non ha bisogno di essere ricaricata. Il sistema Stellantis 48V è una via di mezzo tra un Mild e un Full, perfetto per chi vuole avvicinarsi all'elettrico senza l'ansia di dover andare a caccia di colonnine. Certo, la batteria permette percorrenze a zero emissioni solo per brevi tratti (circa un chilometro), ma in ambito urbano questo significa che si riesce a viaggiare anche per quasi il 50% del tempo senza benzina. LaHybrid, esteticamente, prende le distanze dalla concezione di Suv classico avvicinandosi alla silhouette di una fastback anche grazie al lunotto posteriore che cala più dolcemente rispetto al moo precedente.