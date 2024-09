Voci da piazza Aspromonte | C’è chi aiuta i senzatetto Ma in piazza alcol e litigi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 22 settembre 2024) Inregna la diffidenza, e anche un po’ di paura. Non si fidano i ragazzi seduti sulla cerchia di muretti, né le persone che portano a spasso il cane o che accompagnano i bambini a giocare, in quel rettangolo di verde e cemento a pochi metri dale Loreto. "Sa com’è, qui in giro c’è gente poco raccomandabile", commenta una signora, che non vuole rivelare il nome e chiede di vedere il tesserino da giornalista. "La polizia viene spesso: dopo il Covid la situazione è peggiorata". E infatti, laè stata più volte oggetto di lamentele, tra feste notturne, musica alta, sporcizia e liti in continuazione. "Alcune persone si ritrovano qui a bere, e quando bevono troppo si spaccano le bottiglie in testa", racconta Tiler Emanuel, che gioca nel campo da basket al centro della. "Per il mio cane è pericoloso, perché a terra ci sono cocci di vetro".