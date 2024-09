Villa sommersa dall’acqua | Momenti di puro terrore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) "Un inferno d’acqua e fango, le mie figlie e alcuni parenti bloccati in casa per ore e salvati dai vigili del fuoco. Eravamo isolati e senza aiuto, abbiamo avuto paura". Il racconto è di Eleonora Cardinali, una residente di via dell’Industria, tra Castelferretti e la zona industriale di Falconara. Erano le prime ore del mattino di giovedì, quando la sua abitazione trifamiliare è stata letteralmente. "Io e mio marito siamo usciti per andare a lavorare, piuttosto presto – racconta –. Quando abbiamo visto quello che stava accadendo, siamo tornati di corsa". In quella villette vivono loro due con le figlie adolescenti, il fratello di Eleonora con la moglie, in un appartamento, e i genitori, in un altro al primo piano. "Impossibile passare, c’era un fiume per strada e dentro casa nostra".