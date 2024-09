Traffico Roma del 22-09-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 22 settembre 2024) Luceverdeben trovati all’ascolto il momento le code sulla A1Napoli attualmente circa 10 km per un incidente tra Colleferro e il video con la diramazione Sud versoper ilsulla via Pontina tra Pomezia e Castelno verso il centro cittàcon code a tratti lungo la Cassia bis è tra le rughe Formello verso la capitale aNord chiusa temporaneamente per un incidente alla via Flaminia altezza Corso di Francia in direzione ponte Milvio dalle ore 18 all’Olimpico si giocaUdinese partita valida per la quinta giornata del campionato di calcio di Serie A disciplina diprovvisoria intorno alla zona dello stadio nei quartieri limitrofi fino al termine dell’incontro prestare attenzione alla segnaletica sul posto per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.luceverde.