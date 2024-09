The Batman – il regista annuncia piani evoluti per i futuri spinoff

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di domenica 22 settembre 2024) Il Pinguino ha debuttato questa settimana su Max e HBO, dando vita al prossimo capitolo della storia iniziata in Thedel 2020, ma sebbene la seriesia destinata a sfociare direttamente in ThePart II, non è l’unica serieprevista. A un certo punto si è parlato di una serie sul Dipartimento di Polizia di Gotham e di una serie incentrata sul manicomio di Arkham, ma nessuna delle due è andata avanti. Tuttavia, secondo Matt Reeves,di The, altre storie non sono fuori questione; le cose si sono semplicemente evolute. Parlando con EW, Reeves ha detto che ora si parla di “versioni evolute” di quelle idee originali. “Le cose di cui stiamo parlando ora sono versioni evolute di quelle cose”, ha detto Reeves. “Non è che non abbiano funzionato. È stato come dire: dobbiamo evolvere questo.