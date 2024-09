Susanna Tartaro La radio una lettera d’amore | È fatta d’aria come la poesia Il suo segreto? La seduzione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) “These are a few of my favorite things“ Un brano celeberrimo, interpretato da innumerevoli musicisti, ma anche la sigla di una delle trasmissionifoniche più prestigiose e popolari, Fahrenheit, perla di Raitre. Un programma “di libri e di idee“ che occupa i pomeriggi di legioni di affezionati ascoltatori e anche i pomeriggi di, curatrice e spesso conduttrice del programma, che compie 25 anni. Epoteva titolareil suo libro di appunti e riflessioni, di incontri e passioni, la sua ““, se non Le mie cose preferite? Un libro pubblicato da Marsilio, presentato ieri a Pordenonelegge, e nato all’indomani di un incidente in motorino, quandoè stata investita da un Suv e abbandonata a terra.