Romagna efficace in trincea Boloca è il giusto metronomo

(Di domenica 22 settembre 2024) MOLDOVAN 7,5. Non va per il sottile con i piedi, ma un suo rinvio avvia l’azione del vantaggio neroverde, un’uscita da brividi al minuto 32 e l’attenzione dovuta nei confronti di Florenzi e Ciervo. Determinante nel finale su Rizzo Pinna. ODENTHAL 6. Torna nell’undici di partenza. Se la cava senza strafare, prima di essere sacrificato al cambio di modulo (1’ s.t. Obiang 6. Fatica e attenzione)6,5. Ora su Strizzolo, più spesso su Mazzocchi, innel finale. LOVATO 6. Gran chiusura (10’) su Florenzi, poi buona guardia. L’infortunio muscolare che lo toglie dai giochi preoccupa (4’ s.t. Muharemovic 6,5. Dentro a freddo, subito nel match) PAZ 6,5. Sceglie la sua ‘gamba’ e non l’esperienza di Toljan, Grosso, per chiedergli gara a tutta fascia. Il colombiano risponde da par suo: generoso e utile in entrambe le fasi, a volte eccede in esuberanza, ma si fa sentire eccome.