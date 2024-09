Ordine d’arrivo MotoGP GP Emilia-Romagna 2024 | Bastianini batte Martin all’ultimo giro cade Bagnaia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) Il Motomondialeha visto concludersi oggi, domenica 22 settembre, il fine settimana del GP dell’, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla distanza dei 27 giri sul circuito Marco Simoncelli di Misano, valida per la quattordicesima tappa del calendario di. Vittoria per Enea, che superal’iberico Jorge, secondo, mentreFrancesco. Per questo motivo l’azzurro scivola a -24 dallo spagnolo nella classifica generale. Completa il podio lo spagnolo Marc Marquez, scavalcato danel Mondiale. Rispettivamente quarto e quinto due italiani, ovvero Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli, che precedono l’altro spagnolo Maverick Vinales, sesto, ed il transalpino Fabio Quartararo, settimo. Seguono gli spagnoli Aleix Espargarò, ottavo, ed Alex Maruez, nono, mentre è decimo il lusitano Miguel Oliveira.