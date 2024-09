Nautica in Gazzetta Ufficiale il nuovo Codice del diporto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 settembre 2024) E’ stato pubblicato sullan. 222 il Regolamento di attuazione deldellada. Atteso da quattro anni e mezzo, consente di rendere operative le riforme legislative deldi settore, a cominciare da una serie di importanti semplificazioni. Lo rende noto Confindustria. “Si è trattato di un percorso non facile, che ha richiesto la firma concertata di ben 14 ministri e ha visto in prima fila l’Associaizone nazionale di categoria dell’industria e della filieraper ottenere le semplificazioni per imprese e utenti”, dichiara Marina Stella, direttore generale di Confindustria