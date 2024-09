Maxi-scooter formula Kymco A voi l’AK 550

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) In città con le emozioni di una moto. Spostarsi sulle strade, assaporando il gusto di prestazioni che si spingono oltre il semplice (ma essenziale) sapore di una guida divertente e sicura. Ildi casasi rinnova e potenzia ulteriormente le caratteristiche che lo hanno premiato tra i best seller della categoria. Progettato per soddisfare ogni tipo di utente, da quello più sportivo a quello ’turistico’ passando per chi è attento a mode e tecnologie, AK 550 costituisce un nuovo punto di vista sul mondo deiad alte prestazioni. AK 550 E5 – così è raccontato dalla casa il profilo delloone – è dotato di una affinata configurazione fluidodinamica della camera di scoppio che unita ad una calibrazione della gestione carburante consentono di erogare una potenza all’albero motore di 51 Cv.