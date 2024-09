LIVE Ciclismo Cronometro Mondiali 2024 in DIRETTA | Ganna resta vicino ad Evenepoel dopo il tratto di salita Affini sogna la medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 22 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST DELLA17.19 Inizia l’ultimo chilometro per Joshua Tarling che si gioca il bronzo con. 17.18 Kung chiude a 53? da. Biattendere Joshua Tarling per capire il piazzamento di. 17.18 Questa la top 5 al terzo intertempo: 1Remco 43.12,79 0.00,00 50.9572Filippo 43.31,79 0.19,00 50.586 3 VINE Jay 44.16,23 1.03,44 49.744Edoardo 44.16,38 1.03,59 49.737 5 TARLING Joshua 44.19,48 1.06,69 49.679 17.17 Guadagna!! Il belga ha 19? di vantaggio al terzo tempo su un Filippospaziale. 17.16 Vine chiude la prova a 30? da. 17.16 È caduto Vine che termina la propria pzione con alcune escoriazioni. 17.15 Prima posizione per!! L’azzurro transita in 43:31.79 con 44.44? di vantaggio su Vine. 17.15 Roglic è settimo al terzo intertempo con 32? da Vine. 17.