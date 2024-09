L’Ancona contro il Chieti per il tris Belcastro e Martiniello per vincere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Non c’è due senza tre: al Del Conero arriva ilvuole centrare la terza vittoria consecutiva, in primis per legittimare il primato a punteggio pieno, ma soprattutto per lanciare un chiaro messaggio a tutto il girone che quella biancorossa non sarà una semplice mina vagante, quanto piuttosto una squadra che potrà lottare per le posizioni di vertice. Se è vero che, come detto da mister Massimo Gadda alla vigilia del torneo, la formazione dorica non parte con le velleità diil campionato, è pur vero che le prime uscite stagionali, tra campionato e coppa, hanno raccontato di un Ancona capace di giocarsela alla pari con chiunque, legittimando la propria superiorità con un gioco spumeggiante e convincente.