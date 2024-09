La notte in cui fu concepito | Liorni in imbarazzo Spollon e Del Bufalo scoppiano | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 settembre 2024) Debutta in prima serata su Rai 1 con un nuovo show, Marco, e sui social è subito delirio per Chi può batterci. L'ex conduttore di Reazione a catena è impegnato nel doppio ruolo di "padrone di casa" e concorrente, come capitano della squadra dei vip composta da Romina Power, Max Giusti, Ivan Zazzaroni, Diana Del, Pier Paolo. E proprio le scaramucce tra gli ultimi due attori molto amati in tv e sul web, attirano i commenti scatenati dei telespettatori da casa. I concorrenti famosi e della porta accanto si sfideranno su domande di cultura generale, abilità e intelligenza che in certi casi riguardano anche la vita stessa dei vip, non senza un certo simpatico. Al termine delle manche, il concorrente del pubblico più preparato potrà sfidare tutti i componenti del team dei famosi, con il classico jackpot in palio. .