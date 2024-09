La lotta di classe le ingiustizie sociali Luigino Bruni firma un libro originale che mette insieme la dura e ostica legge dei numeri e la letteratura

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di domenica 22 settembre 2024) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Dopo un’estate benedetta dal gossip, che poi tanto gossip non era come abbiamo visto, si torna a scuola e la prima ora di matematica è sempre quella piùda digerire, non solo in. Anche il governo deve fare i conti con la manovra economica, la prima – se non sbaglio – da affrontare con le nuove regole europee. Rimango sul vago perché l’Economia non è mai stata il mio forte, leggo, studio, approfondisco ma rimane sempre un argomento ostico e tra bonus, assegni unici, cavilli e detrazioni, si rischia come al solito di non capirci nulla.