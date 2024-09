Il Dolomiti Supersky aumenta ancora quanto costa il giornaliero 

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 22 settembre 2024) AGI - Tanto bellocaro: è lo sci alpino in Italia, in particolare sulle. Per chi vorrà sciare nel cuore dellenei periodi di Natale e Capodanno dovrà sborsare fino a 83 euro. E' questa la nuova tariffa per uno skipass giornaliero stabilita per l'inverno del giubileo, 50 anni, dai vertici delSuperski, il carosello sciistico più vasto e famoso d'Italia che coinvolge 12 zone sciistiche tra Alto Adige, Trentino e Bellunese. Lo skipass giornaliero negli altri periodi costerà 75 euro. Rispetto alla stagione scorsa l'incremento è del 5,2%. I prezzi per abbonamenti plurigiornalieri subiscono un aumento di quasi il 4%: 6 giorni di alta stagione a 423,00 euro (381,00 euro in stagione) mentre il 3 giorni costerà 241 euro (216,00 euro in stagione).