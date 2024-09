Hotel chiusi | Il Comune li acquisti e rigeneri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 22 settembre 2024) Il Pd di Cattolica scalda i motori per il futuro piano regolatore cittadino, il cosiddetto Pug, piano urbanistico generale, e fissa i primi obiettivi: stop alla realizzazione di nuovi appartamenti in zona a mare e turistica. Una colonna del Pd, Antonio Ruggeri, ex-assessore ed ex-segretario del partito, lancia una provocazione molto forte in merito: "Perchè l’amministrazione comunale non programma di acquisire ogni 5 anni, dunque ad ogni legislatura, almeno un albergo chiuso e trasformarlo in servizi: parcheggi, aree verdi, cucine centralizzate o aree svago a fianco di alberghi diffusi? Basta con le trasformazioni diin appartamenti in piena zona a mare, dunque zona turistica, ce ne sono oramai troppi". Una linea guida sulla quale aprire il dibattito a livello urbanistico e socio-economico per la Cattolica che verrà .